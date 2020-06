Il Sindaco del Comune di Tortona, Federico Chiodi ha rivolto un ringraziamento agli alunni della classe 2’G della scuola secondaria di primo grado “Luca Valenziano” che hanno deciso di donare al Comitato Tortona per Ospedale civile Santi Antonio e Margherita la quota già versata per una visita d’istruzione prevista proprio all’Ospedale, ma non effettuata a causa dell’emergenza sanitaria.

“Grazie a loro – dice il Sindaco – e alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Tortona A, Carla Migliora.