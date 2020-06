Quanta fatica vivere questo anno scolastico con la DIdattica a distanza! Per le maestre ma sopratutto per i bambini per i quali la socialità è un elemento imprescindibile della loro crescita.

Per questo motivo pubblichiamo molto volentieri il messaggio di fine anno scolastico delle maestre della classe 3^ A della Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto” Istituto

Comprensivo “Tortona B” che racconta solo una piccola parte delle difficoltà che le insegnanti., da un giorno all’altro, hanno dovuto affrontare per proseguire l’attività didattica ma soprattutto l’impegno profuso sia da parte loro che da parte dei bambini.

**********************

Un anno scolastico così nessuno se lo sarebbe mai aspettato!

Tanti i momenti difficili da affrontare per noi adulti, ancora di più per i ragazzi e le

ragazze; tante diverse situazioni familiari, tanta angoscia e talvolta tanto dolore!



Che fare se non rimboccarsi le maniche e darsi da fare per tutti loro, certo in un modo

diverso, ma altrettanto efficace!



Si inizia a fare lezione in modo “virtuale” (didattica a distanza): le spiegazioni, le

esercitazioni, le letture, i laboratori, le discussioni, il confronto, la foto di classe “fai da

te”, uno straordinario video-ricordo, persino la gita…ma soprattutto la soddisfazione

di vedere, seppure attraverso uno schermo, sui volti dei ragazzi e delle ragazze della

classe 3^ A la serenità, la determinazione e la grinta per poter iniziare una nuova

avventura con le loro maestre!

Tutto è andato bene e lo dimostra il fatto che nell’ultimo giorno di scuola virtuale, dopo

uno straordinario spuntino consumato tutti insieme tra risate e grandi sorprese, alla fine i commenti dei bambini e delle bambine hanno portato un vento di ottimismo e di

grande gioia e tanti commenti.

“E’ stato bello lo stesso, un po’ strano, ma torneremo a scuola più forti di prima “

“Un po’ di tempo in più per stare con la famiglia”

“La possibilità di imparare in un modo diverso, con il computer”

“e poi ci siamo visti lo stesso”

“ci siamo aiutati tantissimo”

“abbiamo capito più di prima quanto è bello ed importante stare insieme, in qualsiasi modo, ma preferisco a scuola!”.



Queste solo alcune della tante oro frasi che raccontano un percorso con diversi ostacoli come del resto è la vita di tutti noi, con qualche ostacolo non del tutto tradizionale, ma con la voglia e l’impegno di andare avanti mettendoci il cuore!



Tutti abbiamo cercato di fare del nostro meglio, come sicuramente è accaduto in tanti

altri posti del mondo, ma noi siamo qui e con tanto affetto vogliamo ringraziare

bambini e bambine della 3^ A e le loro famiglie che, con fatica, hanno collaborato con

noi, percorrendo una nuova strada tutti insieme per giungere ad un unico traguardo: il

benessere dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, che vale più di ogni altra cosa!



Grazie a tutti, ma proprio tutti…dentro e fuori la scuola!



Le maestre della classe 3^ A – Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto” – Istituto

Comprensivo “Tortona B”