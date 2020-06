Era mercoledì 4 marzo e io dovevo fare la notte quindi quella mattina come tutte le volte che devo andare a fare la notte cercavo di dormire un po’ di più, la sveglia non doveva suonare ma alle 7 suona il cellulare, io non ho il telefono fisso e quindi penso subito cosa è successo???? Guardo chi chiamava a quell’ora…. Ma come è una iscritta del sindacato che io rappresento come rsu a Tortona. Ma come a quest’ora??? Cosa può essere successo????

Pronto…

Michela dove sei manchi solo tu? Sono tutti qui davanti….

Ma dove io devo andare a fare la notte non il mattino….

No devi venire subito ci sono i carabinieri non ci lasciano più entrare in ospedale…..

Cosa????

Al volo mi preparo e mi precipito.

Davanti all’ingresso dell’ospedale tutti i colleghi che dovevano prendere servizio, i medici ma soprattutto i carabinieri che impedivano il passaggio di chiunque.

L’ospedale è blindato, l’ospedale è bruciato, non si entra e non si esce.

Era il 4 marzo me lo ricorderò per tanto tempo