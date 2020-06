Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Sabato 6 Giugno 2020 nella chiesa di San Giovannino in Alessandria si è celebrata la prima S. Messa in suffragio delle Vittime della pandemia.