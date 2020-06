Nei giorni scorsi, personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria interveniva in questa via dei Guasco a seguito di segnalazione di rapina consumata a danno di una ragazza.

Giunti sul posto, gli operatori così intervenuti prendevano fin da subito contatti con la vittima, una ragazza di anni 21, la quale dichiarava che pochi minuti prima lei ed una sua amica venivano aggredite da due ragazzi extracomunitari.

Dalla ricostruzione fatta dagli operatori emergeva come, mentre uno dei due malviventi strattonava l’amica della rapinata, il secondo individuo tentava di strappare dal lobo destro della vittima un orecchino da lei indossato, senza però riuscirci grazie alla pronta reazione avuta da quest’ultima. Tuttavia, i due malfattori riuscivano in un secondo momento a sottrarle la borsetta, per poi darsi precipitosamente alla fuga.

Le immediate indagini condotte dagli operatori consentivano successivamente di individuare uno dei due rapinatori, il guineano KALLO Mamba,nato il 01.01.1993 a Zorekoure, già noto a questi uffici in quanto di recente arrestato per analogo reato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Alessandria.

Per i fatti di cui sopra, il KALLO veniva dunque deferito all’A.G. per il reato di rapina aggravata in concorso, con contestuale richiesta di aggravamento della misura cautelare già disposta.

Pertanto, a seguito della richiesta formulata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Alessandria ed in conseguenza all’emissione di relativa misura cautelare da parte dell’A.G., personale della locale Squadra Mobile traeva in arresto il guineano KALLO Mamba.