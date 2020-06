“La Società di Mutuo Soccorso di Castellar Ponzano ospiterà e gestirà il 5° Centro di prestito ausili e dispositivi medici di SOMS Insieme.

Il nuovo Centro andrà ad affiancarsi a quelli già attivi presso le Società di Vhò, Carezzano, Villaromagnano e Viguzzolo.

Il Centro di Castellar Ponzano lavorerà in rapporto di stretta collaborazione e scambio con tutti gli altri, così da integrare la dotazione generale del servizio e meglio coprire eventuali indisponibilità nella strumentazione richiesta.

La dotazione iniziale del Centro è composta da:

ECG BLUETOOTH D-HEART per smartphone;

CARROZZINA DELUXE pieghevole, in alluminio, con sistema antiribaltamento;

DEAMBULATORE ROLLATOR STYLISH pieghevole, con struttura leggera in alluminio;

DEAMBULATORE RICHIUDIBILE in alluminio con ruote.

L’inaugurazione ufficiale del Centro e la sua apertura ai soci sono ancora da definire e avverranno, con una giornata dedicata alla prevenzione gratuita, non appena le Società di Mutuo Soccorso avranno indicazioni adeguate e sufficienti per aprire le proprie sedi in piena e totale sicurezza.

Il Centro di prestito ausili e dispositivi medici di Castellar Ponzano sarà intitolato a Graziella De Faveri, ex caposala dei reparti di Cardiologia e Neurologia dell’Ospedale di Tortona, socia della Società di Mutuo Soccorso di Castellar Ponzano, venuta a mancare il 29 aprile scorso. Per sua volontà ed in sua memoria sono stati raccolti i fondi necessari all’organizzazione del Centro. “

REF.: http://somsinsieme.org