Lei si chiama Maria Teresa Breviglieri ha 59 anni e scrive racconti da una vita.

Ora ha deciso di riunire i più belli e in più originali in un libro che si intitola “I Racconti dell’oltre” ed è una raccolta di racconti incentrati sul paranormale e su tutto ciò che è inspiegabile, a tratti anche con venature horror. “Il paranormale esiste – si legge nella presentazione del suo libro – E’ un fatto. Come è un fatto credere in quello che vediamo o sentiamo, senza lasciare spazi a dubbi infondati. Molti di noi attribuiscono certi eventi a un significato divino. Ma se la verità fosse meno poetica di come noi stessi la dipingiamo? Se alcuni fenomeni che ci circondano non fossero solo irrazionali superstizioni?

Angeli e demoni, sovrannaturale e verità. Sono cose a cui si crede oppure no. Siamo soli su questo mondo? Nessuno di noi può dare una risposta a questa domanda, ma chiedetevelo… è possibile?

E’ possibile svegliarsi in una città grande come New York ed essere l’unico sopravvissuto? E’ possibile che un pianista venga catturato dalla sua stessa musica? E’ possibile che una scrivania ti infonda un sapere immenso col solo scopo di assorbire la tua anima? Sono dei fatti, delle storie, sì, ma ponetevi sempre questa domanda… è possibile?

Ventotto storie che si insinuano dentro di noi, parola per parola, fino a imprimersi come un marchio infuocato. Scatenando in noi sentimenti contrastanti: gelosia, furia, amore, rabbia. E la paura. Quella che ti contorce le viscere, che ti fa rabbrividire, che ti toglie il fiato.

Paura per un bambino che si perde nel bosco; paura per una donna inghiottita da una casa; paura per un uomo generato dalla nebbia, capace solo di provocare dolore. Leggendo questo libro imparerete a temere tutto ciò che è… oltre.”

Il libro è piaciuto molto a diverse persone ma una in particolare, Sandra Pauletto, che gestisce un sito di libri molto seguito che ha stilato la recensione che pubblichiamo di seguito.

******************

“Racconti dell’oltre” è una raccolta di alcuni scritti di Teresa Breviglieri. Racconti, come lo stesso titolo suggerisce, di tematica horror-fantastica. Una sorta di testi ai confini della realtà per chi ha presente la vecchia serie televisiva anni 70 in bianco e nero.

Ogni racconto è una situazione diversa, una lunghezza diversa, ma in questo sta l’abilità della Breviglieri: riesce a stupirti anche in racconti di davvero poche righe, dote rara di questi tempi, dove il racconto breve è quasi introvabile, e se lo si trova lascia sempre in parte insoddisfatti.

Nelle “pagine virtuali ” di questo ebook autoprodotto che potrete acquistare ad esempio su ibs www.ibs.it/racconti-dell-oltre-ebook-teresa-breviglieri/e/9788822884817 (al momento non è disponibile la versione cartacea) il colpo di scena finale, la zampata che spiazza, è sempre presente. In questo possiamo riconoscere una caratteristica della scrittura dell’autrice che prende il lettore per mano guidandolo nei suoi racconti, per poi dargli uno spintone alla fine facendolo precipitare nell’abisso inaspettato ed inquietante.

Racconti originali e adatti anche a chi non è un gran lettore, in quanto come detto i testi che si sussegono hanno una lunghezza non impegnativa.

Secondo la mia opinione certi racconti hanno una trama così originale che vederli relegati in in un testo breve è uno spreco, potrebbero tranquillamente essere sviluppati in qualcosa di più lungo, come un romanzo, cosa che siamo certi Teresa Breviglieri sarebbe in grado di scrivere senza troppi problemi anche se lei è erroneamente convinta del contrario.

I gufi narranti fanno un grosso in bocca al lupo a Teresa Breviglieri augurandoci che accolga il nostro consiglio, in modo da vederla presto sugli scaffali delle librerie con un romanzo horror. Trovate alla voce “racconti”nostro blog alcuni testi dell’autrice, ma solo un paio. Nel libro ne troverete tanti altri, non perdeteli!

Sandra Pauletto

Il Libro di Maria Teresa Breviglieri è in formato ebook e costa solo 1,99 euro.