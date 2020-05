Ma esiste la Libertà di stampa oppure gli indirizzi politici degli editori, dei loro amici o degli sponsor che finanziano un giornale prevalgono?

Difficile dare una risposta e la nostra ce la teniamo per noi, anche se chi ha partecipato agli incontri sul giornalismo tenuti dl nostro Direttore conosce il suo pensiero.

nel frattempo diamo voce ad un’ iniziativa in merito pubblicando il seguente Comunicato stampa:

******************************

Domenica 3 maggio non è una domenica qualunque per chi opera nell’editoria: è la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa.

L’associazione culturale Territori propone una serie di incontri per valorizzare il significato ed attualizzare l’importanza della libertà di stampa nel 2020. Sono quattro le conversazioni proposte per poter riflettere sul giornalismo e sul ruolo dei giornalisti, senza filtri, a schiena dritta, con la consapevolezza che la ricerca della verità e della notizia premiano anche se alla distanza (spesso troppo lunga).

Il Palinsesto prevede questo programma in fase di ultima definizione:

Ore 15-16 Sfatiamo il mito delle FakeNews: sui media di riferimento non esistono. Come difendersi e come combattere le notizie che altro non sono che bugie. (Conversazione con Giornalisti nazionali e locali)

Ore 16-17 Scrivere e vivere con la paura e sotto scorta. (Conversazione con Giornalisti che convivono con minacce di ordine mafioso o simile)



Ore 17-18 Il mestiere del giornalista oggi. (Conversazione con Rappresentanti Ordine Giornalisti)



Ore 18-19 La situazione economica dell’editoria locale al tempo del Coronavirus tra radio, tv, on line e carta. Conversazione con gli editori (Uspi)



Obiettivo di questo progetto è creare nel 2021 il primo Festival della Libertà di Stampa, dedicato a editori e giornalisti.

Per adesioni scrivere a info@giornatalibertadistampa.it