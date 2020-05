Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Sabato 2 maggio riprenderà la colletta alimentare effettuata grazie ai volontari delle associazioni di volontariato, presso i supermercati di Tortona che il Comune ringrazia per la disponibilità.

Sabato a Tortona riprende la Colletta alimentare per i bisognosi con la collaborazione del Comune