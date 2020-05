I dati aggiornati sul coronavirus a Sale estratti dalla “Piattaforma Covid19 Piemonte” sono i seguenti:

N. 113 positivi al COVID 19

N. 34 in quarantena

N. 16 decessi (di cui 3 non residenti)

N. 233 negativi al tampone

N. 41 a fine quarantena o in attesa esito tampone.

L’impennata dei numeri (soggetti positivi e negativi), è conseguente ai risultati dei controlli e dell’attuazione di ulteriori tamponi. Fortunatamente molti casi sono asintomatici ed altri in fase di conclusione, comunque oltre alla persone ricoverate, i positivi sono isolati nelle proprie abitazioni o comunità, direttamente attenzionate e monitorate dalla commissione vigilanza dell’ASL.

I volontari della Protezione Civile continuano la distribuzione a tutte le famiglie del Comune di Sale delle mascherine modello Holly gentilmente donate dal GRUPPO GAVIO di Castelnuovo Scrivia, che ringrazio sentitamente per la disponibilita’ e l’attenzione dimostrata in questo momento difficile verso il nostro territorio, accompagnate da n. 2 mascherine “chirurgiche” monouso messe a disposizione dall’ Amministrazione Comunale.

Siamo alla cinquantasettesima giornata di restrizioni, introdotte per combattere la diffusione del covid-19.

ATTENIAMOCI ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE.

PER IL BENE DI TUTTI LIMITIAMO LE NOSTRE USCITE ALLO STRETTO NECESSARIO, E’ L’UNICA ARMA CHE ABBIAMO PER COMBATTERE IL VIRUS.

Rina Arzani – Sindaco di Sale

Comunicato stampa ufficiale postato sulla pagina Fb del Comune di Sale