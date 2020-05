Ricerca per:

Nell’immediato, interveniva sul posto una pattuglia di Carabinieri per i primi accertamenti mentre il cane veniva trasportato dal padrone presso una clinica veterinaria e lì curato per un’importante epistassi da trauma alla canna nasale e sottoposto a terapia antibiotica e antinfiammatoria.

A conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata dal proprietario di un cane di razza border collie, i Carabinieri di Ponzano Monferrato hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali un autotrasportatore 69enne che, verso la fine di febbraio, l’avrebbe ripetutamente colpito con un bastone.

Camionista di 69 anni denunciato per maltrattamenti ad un cane nel casalese