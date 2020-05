Si è tenuta nella mattinata odierna, in videoconferenza, una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto Olita, alla quale hanno partecipato il Questore e i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Durante l’incontro è stata valutata l’attività di controllo del rispetto delle normative per il contenimento e il contrasto del contagio da “Covid – 19” dopo l’entrata in vigore, da lunedì 4 maggio, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020.

Tutti gli intervenuti hanno sottolineato che la ripresa della maggior parte delle attività produttive e una più ampia libertà di movimento per i cittadini devono essere vissuti con grande prudenza e responsabilità.

A tal fine, è stato deciso il proseguimento di una rigorosa e mirata azione di controllo, con il pieno coinvolgimento della Polizia Locale nei principali centri, con particolare riguardo alla Città di Alessandria, dove, grazie all’impiego dei droni, può essere efficacemente contrastato il fenomeno degli assembramenti, tuttora vietati dalla vigente normativa.

