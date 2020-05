Ricerca per:

Purtroppo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è stato possibile celebrare una Santa Messa in suffragio dei caduti;una celebrazione religiosa verrà organizzata appena possibile.Il pensiero di tutto il comando di Alessandria va alle famiglie dei colleghi caduti ed ai colleghi rimasti feriti nella tragica notte del 5 novembre 2019.