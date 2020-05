Sono rimasti solo 5 i tortonesi malati di Coronavirus ricoverati in ospedale. Tutti i dati in discesa e 53 contagi in meno

Forse ci siamo ma non bisogna abbassare la guardia e rispettare sempre il famoso distanziamento sociale (1 metro di distanza tra una persona e l’altra) e l’uso della mascherina ma forse Tortona sta uscendo dall’incubo. I dati sono sempre in discesa: la situazione dell’Ospedale ad oggi, lunedì 18 maggio è ampiamente positiva: 46 persone ricoverate, di cui 5 risultano residenti a Tortona. Ieri erano 7 i tortonesi ricoverati e sabato 8.

Buona la situazione anche riferita alle persone contagiate: in base ai dati forniti dalla Regione Piemonte sulla gestione dell’emergenza Covid-19, oggi lunedì 18 maggio a Tortona, risultano 131 contagiati ben 53 in meno rispetto a ieri e sabato quando erano 184. Scendono, infine anche per persone in quarantena che oggi sono “soltanto” 593, un numero davvero ancora alto, ma molto più basso di sabato (642) e di ieri (626). Tortona, insomma inizia timidamente a sorridere nella speranza che questi dati possano abbassarsi ulteriormente fra due settimane o almeno rimanere su questi livelli visto che gradualmente si sat aprendo tuto. Ora la “palla” passa ai cittadini che devono avere la coscienza e la responsabilità di rispettare le disposizioni e fare in modo che la parziale ritrovata libertà di movimento non venga nuovamente compromessa da improvvisi picchi di contagio. Condividi:

