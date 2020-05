La sanificazione degli ambienti: un’aspetto da non sottovalutare che non riguarda solo le tante attività commerciali che riaprono in questi giorni e che oltre al mancato introito adeso devono spendere per adeguare i locali e soprattutto per sanificarli.

Anche il Comune di Tortona ha pagato salato la sanificazione degli ambienti e spenderà oltre 42 mila euro e badate bene che questo è il preventivo più basso.

Quante cose e manifestazioni si sarebbero potute fare con questi soldi? Parecchie, ma purtroppo la situazione è questa e se vogliamo in qualche modo ripartire e in qualche modo ritornare ad una certa normalità è assolutamente necessario seguire le disposizioni e poi i conti si faranno in futuro.



Per sanificare gli ambiati il Comune ha speso 35 mila euro più Iva ed è già buono che è stato effettuato un maxi sconto.

