Dopo 4 giorni in cui i numeri erano sempre uguali e cioé 20 ricoverati, 229 infetti e tra 610 e 613 persone in quarantena, oggi per la prima volta le persone ricoverate scendono a 18 mentre gli altri numeri rimangono tutti stabili.

Non ci sono stati incrementi di persone infette e questo, alla luce del fatto che per guarire dal virus sono necessarie diverse settimane, è sicuramente una buona notizia perché non sembrano siano arrivati nuovi casi.

L’impressione è che, almeno a Tortona, il virus sia sotto controllo. Certo non è debellato ma circoscritto sembrerebbe di sì. Non siamo virologi ma abbiamo osservato i dati statistici degli ultimi cinque giorni e sono ampiamente stabili.

Migliora anche la situazione presso l’ospedale di Tortona che ad oggi, venerdì 1 maggio: registrava solo 96 persone ricoverate.

Insomma tutto lascia ben sperare, almeno per quanto riguarda la nostra città. Bisognerà ovviamente continuare ad avere cautela già da lunedì, quando riapriranno alcune attività e poi soprattutto in seguito quando riapriranno un po’ alla volta tutte le altre fono ad arrivare a cinema e teratrio.

Soltanto quando riapriranno questi ultimi, anche se pur con tutte le precauzioni e di stante possibili si potrà parlare di una “certa normalità”.

Fino a quando non si troverà un vaccino, però, come dicono tutti gli esperti, bisognerà convivere col virus ed è per questo che il nostro invito a tutti i tornesi è quello di continuare ad osservare distanze, dispositivi di protezione e tanto altro.

I numeri di questa pandemia stanno iniziando ad abbassarsi e i risultati, almeno per quando riguarda Tortona sembrano davvero buoni.