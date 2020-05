L’iniziativa è sicuramente singolare e merita di essere segnalata perché è a scopo benefico e invitiamo tutti coloro che desiderano veramente contribuire acquistando il brano su Spotify, Amazon ed Apple Music.

Durante questa quarantena forzata, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19, un gruppo di sei ragazze ha dato voce ad un nuovo brano attraverso il quale i proventi verranno donati all’ospedale di Acqui Terme.

L’idea, nata dal cantautore di Canelli, Agostino Poggio, ha lo scopo solidale di contribuire economicamente al nosocomio di Acqui Terme attraverso le vendite del brano “io resto a casa”, scritto per l’appunto da Poggio e cantato dalle Lady Queens, un gruppo di sei giovani ragazze italiane: Lorenza Truffa, Giorgia Defilippis, Chiara De Lorenzo, Emma Pescio, Costanza Mondo e Chiara Dominici.

Chiara Dominici

“Dal primo decreto del 9 marzo, che imponeva la quarantena forzata in tutta Italia – dichiara il cantautore canellese Agostino Poggio – ho pensato di attivarmi fin da subito utilizzando il mio lavoro per una causa solidale, così insieme all’amico musicista Gennaro De Filippis, abbiamo composto questa canzone a costo zero lanciando il messaggio di stare a casa, per evitare la diffusione del contagio e sconfiggere così il virus. Tutti i diritti d’autore andranno in beneficenza all’ospedale di Acqui Terme, grazie anche al contributo delle sei ragazze, tutte di città diverse, che hanno dato voce al brano”.



“Studio canto al conservatorio di Alessandria e mi sto per laureare – spiega Chiara Dominici, giovane cantante di Serravalle Scrivia e componente delle Lady Queens – Con questa canzone abbiamo voluto lanciare un messaggio di speranza e di lotta al virus, dimostrando che l’Italia può essere un paese unito, attraverso quella che è la nostra passione; la musica. Sono fiera di aver contribuito a questa iniziativa solidale, e per questo ringrazio le mie compagne di avventura e la mia famiglia che mi ha concesso il tempo. Il brano è già acquistabile su Spotify, Amazon ed Apple Music”.