Quella che pubblichiamo oggi, grazie ad un comunicato stampa dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, è una storia che ha dell’incredibile e viene raccontata in un video dallo stesso malato che ha voluto divulgare la sua esperienza e dai medici che lo hanno salvato.

Un video che potete vedere cliccando sul link a fine articolo, per una storia che ha dell’incredibile perché Maurizio è rimasto col cuore fermo per diversi minuti ed è praticamente resuscitato e riportato in vita grazie ai medici dell’ospedale di Alessandria.

Ora sta bene, è stato dimesso e ha finalmente riabbracciato la sua famiglia dopo oltre quaranta giorni di ricovero nel reparto di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria completamente guarito sia dal Covid sia dalle complicazioni che lo avevano portato all’arresto cardiaco.

Mauizio era infatti stato operato a cuore aperto il 23 marzo in urgenza per una tromboembolia polmonare direttamente nel suo letto in Rianimazione, dove si trovava perché positivo al coronavirus.

Grazie a questo intervento tempestivo e alla perfetta collaborazione tra l’equipe cardiochirurgica del Dr. Andrea Audo e il team della Rianimazione, le sue condizioni critiche lentamente hanno visto un graduale e costante miglioramento fino alla dimissione.

Oggi Maurizio è in perfetta salute, con tamponi negativi e senza alcuni deficit, e può tornare a coccolare il suo cagnolino, come ha ricordato prima di andare a casa.



Una storia bella ed emozionante che potete vedere a questo link https://youtu.be/nOGmIEbyvik