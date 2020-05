Un bella notizia per i contribuenti: in queste ultime settimane la Giunta e gli Uffici comunali di Tortona, infatti, sono al lavoro per affrontare l’emergenza economica derivante dal “lockdown” imposto in questi mesi.

“In particolare – dice il Sindaco Federico Chiodi – sono state sospese le scadenze di tutti i tributi comunali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, differite al 31 luglio. Si tratta delle scadenze relative alla Tosap l’occupazione di suolo pubblico, l’imposta sulla pubblicità, tutte le rate per i tributi concordate per questi mesi, compresi gli avvisi di accertamento.”

Il Comune sta cercando di venire incontro anche alla grave situazione economica alla chiusura: “Per le attività commerciali, ad esempio gli ambulanti – aggiunge Chiodi – si sta anche lavorando ad una rimodulazione che preveda di scontare il periodo di effettiva chiusura dei mercati. Per quanto riguarda il pagamento delle altre tasse locali, la prima rata della Tari la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti rimane al momento fissata per il 10 luglio, mentre per l’Imu la prima scadenza è per il 16 giugno, in attesa del “decreto aprile”, ora divenuto “decreto maggio”, del Governo che dovrebbe, nelle intenzioni, prevedere novità in merito.”