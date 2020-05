Ricerca per:

Il Comune di Alessandria comunica che, dalla mattinata di ierii, sono in distribuzione nelle farmacie alessandrine ulteriori 40.000 mascherine chirurgiche che il Comune di Alessandria ha acquistato per tramite della Protezione Civile.

Mascherine chirurgiche in distribuzione gratuita nelle farmacie di Alessandria