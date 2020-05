Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Gestioni Municipali SpA sta procedendo con sollecitudine a disegnare i layout delle spiagge tenendo conto delle linee guida e delle relative ordinanze governative e regionali. Le prenotazioni telefoniche e online rimangono sospese e verranno aperte nei prossimi giorni, non appena le condizioni lo consentiranno.

A Diano Marina si stanno preparando le spiagge per l’estate con le distanze