Al compimento di tale realtà, non poteva rimanere indifferente la Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato che ne ha reso possibile la realizzazione impegnandosi a fornire l’indispensabile supporto, grazie alla disponibilità dei propri associati.

E’ stato quindi aperto, in corso Garibaldi, in un locale messo a diposizione dalla locale parrocchia un punto di distribuzione di generi alimentari denominato “Socialmarket” dove viene donata merce alimentare a famiglie bisognose.

A Imperia, col patrocinio del locale Rotary Club e l’appoggio di aziende operanti nel settore alimentare, è stata avviata una iniziativa volta a lenire le incombenti difficoltà di approvvigionamento che colpiscono la parte più debole della popolazione a causa della crisi epidemiologica in atto.