Siamo entrati negli ultimi tre giorni di questo “particolare” Ottavario della Madonna della Salve. L’arciprete della Cattedrale di Alessandria, non ricorda altri anni simili a questo, con il simulacro in Cattedrale e gli alessandrini costretti a casa. Per trovare una processione della Salve “domestica” bisogna tornare indietro di molti anni. Ma anche in queste condizioni di emergenza, come ha detto il nostro Vescovo: «I fedeli della nostra diocesi sono stati molto disciplinati nel rispetto delle regole. Sono loro grato per questo», le persone hanno mostrato la loro autentica devozione alla Salve: grazie ai social media della Diocesi di Alessandria hanno partecipato numerosi alle celebrazioni proposte, facendo sentire la loro voce e la loro vicinanza. In questi giorni infatti tutta la diocesi ha pregato per le stesse intenzioni rivolte alla Madonna della Salve e che chiedono una “particolare protezione” per i malati di Covid-19, i defunti e le loro famiglie, tutte le persone al servizio del prossimo, i medici e gli operatori sanitari e tutte le persone in difficoltà economica e lavorativa. Ogni giorno, un sacerdote ha celebrato la Santa Messa accanto al simulacro della nostra “Clementissima patrona”, rappresentando tutta la diocesi: don Vittorio Gatti – vicario generale – per la zona pastorale Fiumi, don Mauro Bruscaini per la zona Alessandria, padre Giorgio Noè per la zona Fraschetta-Marengo e don Giuseppe Bodrati per la zona pastorale Valenza. Entriamo dunque nel vivo di questo Ottavario che si conclude con l’Omaggio alla Madonna della Salve che avrà inizio alle ore 16.00 con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro vescovo, monsignor Guido Gallese.



Per poter agevolare i fedeli della nostra diocesi, le celebrazioni dalla Cattedrale di Alessandria e chiuse al pubblico, saranno trasmesse in diretta video dall’account YouTube della Diocesi, su RadioGold Tv (dalle 17.15 canale 654 del digitale terrestre), su Radio Voce Spazio (93.800 Fm) e La Voce Alessandrina, oltre che su tutti i canali social della Diocesi di Alessandria.

Enzo Governale Ufficio Comunicazioni Sociali