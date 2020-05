I ragazzi delle classi quinte del liceo “Amaldi” di Novi hanno potuto avere questa settimana un corso molto concentrato di orientamento con figure di spicco del mondo industriale, agricolo e sportivo. Agli incontri di orientamento hanno partecipato Luca Lolaico, allenatore Under 16 della Sampdoria; Paola Bergaglio socio fondatore della “Bodrato” cioccolato; l’ingegner Luigi Guaracino general manager della “Bioindustria” e, per la stessa azienda, il dottor Abbondanza consulente per le Risorse umane e la dottoressa Pintinelli dell’ufficio paghe; Cinzia Poggio, responsabile delle Risorse umane della “Fm Logistica”; Chiara Soldati amministratore dell’azienda agricola “La Scolca”; Marco Monteverde responsabile delle Risorse umane della “Campari” e Milena Andreoli consulente del lavoro per lo Studio Andreoli Lo Gioco.

Il corso è stato curato dall’Anpal servizi, dal centro per l’Impiego di Novi con la collaborazione del liceo Amaldi di Novi e del suo dirigente scolastico professor Michele Maranzana.

Chiediamo a Marina Domenica Ferrari dell’Anpal servizi di illustrarci un poco il corso di orientamento che si è concluso giovedì 30 aprile con una nutrita partecipazione degli studenti dei vari indirizzi della scuola novese, anche se ovviamente il corso ha dovuto svolgersi, data l’emergenza sanitaria, on line.

Marina Domenica Ferrari ci spiega che, per l’Anpal servizi, lei si occupa di una serie di scuole fra le quali, oltre al liceo Amaldi, figurano anche l’istituto scolastico “Marconi” ed il Liceo “Peano” di Tortona. Spiega: “Con la collaborazione dell’istituto “Amaldi” e con il Centro per l’Impiego di Novi abbiamo elaborato un progetto di orientamento per i ragazzi frequentanti le classi quinte. In tale progetto abbiamo deciso di presentare una serie di testimonianze di aziende del territorio, per voce dei loro responsabili o comunque persone da questi delegate, invitate a spiegare le modalità di assunzione, i tipi di curriculum analizzati, le competenze e i profili delle quali al momento hanno necessità di disporre all’interno del loro organico. Infine parlando della formazione che viene realizzata all’interno della loro impresa.”

“Il progetto-continua Marina Domenica Ferrari-è stato tarato sui vari indirizzi scolastici che presenta il liceo Amaldi di Novi ovvero gli indirizzi sportivo, scienze applicate, classico, scienze umane, scientifico e linguistico. Cercando di realizzare lezioni che fossero affini a questi indirizzi: ad esempio per il linguistico c’erano esponenti dell’azienda agricola “La Scolca”, ditta che lavora molto con il mercato estero.”

Il corso si è concluso entro il 30 aprile e si sono tenute lezioni sia al mattino che al pomeriggio. “Un programma molto concentrato che abbiamo realizzato in in video conferenza, data l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, in modalità zoom che ci ha permesso di avere comunque una visione dei partecipanti e di interloquire con loro. Si è provato, costretti, questa nuova modalità di effettuare incontri, una modalità di lavoro che dai relatori è stata ben accetta in quanto viene incontro alle loro limitate esigenze di tempo. E per questo è stato anche più facile trovare la loro disponibilità.”

“Io-afferma l’esponente di Anpal servizi-devo ringraziare la collaborazione del dirigente scolastico del liceo scientifico, professor Michele Maranzana, il quale ha voluto mettere insieme tutti gli attori che prestano la loro attività sul territorio, cercando di venire incontro alle aspettative dei ragazzi che frequentano i vari indirizzi di studio. E sicuramente abbiamo realizzato un bel programma di lezioni, con attori di assoluto rilievo. Le aziende si sono dimostrate subito disponibili verso questa proposta di orientamento, facendone conoscere le attività a ragazzi che, un domani, potrebbero anche trovare un impiego al loro interno. Aiutandoli ad orientarsi in un contesto lavorativo che non si presenta affatto facile.“

Marina Domenica Ferrari sottolinea quindi che la maggior parte degli studenti del liceo Amaldi accederà agli studi universitari ma che hanno avuto, grazie anche a questa serie di incontri, una informazione sugli sbocchi lavorativi delle facoltà alle quali si iscriveranno.

“Abbiamo concentrato gli incontri in pochi giorni, con una lezione al mattino ed una al pomeriggio-spiega l’esponente di Anpal servizi-in quanto non abbiamo coinvolto le stesse persone, siano queste i relatori o gli studenti. Si è trattato di un esperimento del quale adesso tireremo le somme, analizzeremo le cose positive ed eventualmente le criticità emerse. Il nostro obiettivo è quello di dare un seguito a questa iniziativa il prossimo anno, sperando di poterla realizzare con una maggiore tranquillità. E anche se, come ci auspichiamo, l’emergenza covid sarà superata, con il metodo degli incontri on line. Ormai questo principio è stato accettato da tutti anche perché comporta una minore perdita di tempo.”

Marina Domenica Ferrari sottolinea quindi la collaborazione attuatasi con il Centro per l’Impiego di Novi, in particolare con Monica Scardova e con la responsabile Margherita Fusaschi: “C’è stata una divisione dei compiti e dei contatti da tenere o da cercare nell’ambito del progetto per realizzare il programma di lezioni. L’aiuto è stato enorme anche nello studio dei contenuti da portare all’attenzione dei ragazzi.” Sottolineando quindi come il territorio sia ricco di imprese, di piccole aziende, sia in campo industriale che agricolo, che si cercherà di coinvolgere il prossimo anno.

Ma nell’ambito delle disponibilità non manca di sottolineare quella avuta dal dirigente scolastico del liceo Amaldi: “Il professor Maranzana ha affermato di voler includere tutti gli attori possibili del territorio per portare il maggior vantaggio in tema di informazioni ai ragazzi. E questa è stata una modalità sicuramente vincente. In quanto all’adesione dei ragazzi è stata numerosa e questo per tutti gli indirizzi di studio. E, voglio sottolinearlo, non sono stati attori passivi ma hanno posto domande, chiesto un approfondimento delle informazioni che sono state loro fornite dai relatori. Contribuendo in modo notevole al successo di questo corso di orientamento.”

Abbiamo chiesto un commento in merito a questo corso di orientamento al dirigente scolastico del liceo “Amaldi”. Il professor Michele Maranzana esordisce affermando che “la partnership con Anpal ed il Centro per l’Impiego di Novi è un tassello particolarmente importante per il ruolo istituzionale dell’Amaldi come scuola di orientamento, secondo la mission affidata a tutti i Licei a partire dal 2010. Un ruolo che è stato mantenuto e persino esaltato in tempo di emergenza quando aiutare i ragazzi a progettare il futuro diventa anche un modo per traghettarli al di là delle difficoltà del presente.”

“Così-continua il dirigente scolastico- all’interno di una più vasta rete che vede anche la presenza della Regione con i formatori di Obiettivo orientamento Piemonte, del Rotaract e del Rotary club Gavi-Libarna, il liceo Amaldi ha continuato a offrire ai propri studenti, in streaming e con video registrati, confronti ed incontri con esperti di formazione, rappresentanti delle aziende e delle professioni, testimonial importanti della società civile.”

Il professor Michele Maranzana conclude: “Una particolare attenzione, in questi giorni, hanno ricevuto le figure del nostro territorio che, grazie ad Anpal e Centro per l’Impiego, hanno generosamente dato la loro disponibilità a dialogare con i ragazzi delle classi quinte non solo per presentare i propri settori di attività ma anche le proprie riflessioni e scelte di vita.”

Maurizio Priano