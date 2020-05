In provincia di Imperia i morti per Covid-19 sembrano non diminuire affatto, eccone altri 6



L’ ASL1, segnala il decesso, nelle ultime 24 ore, di 4 pazienti positivi al Covid-19: -Una donna di 84 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate;

-Una donna di 86 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 30 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; -Un uomo di 77 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 30 aprile all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate; -Un uomo di 95 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 30 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate. Si segnalano inoltre 2 decessi non inseriti nella nota precedente del 30 aprile: – Un uomo di 92 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 30 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; – Un uomo di 86 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 29 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate. Condividi:

Telegram



WhatsApp

Tweet