Da domani, sabato 23 maggio, possono riaprire al pubblico le attività di somministrazione di cibi e bevande, quindi bar e ristoranti, ma applicando le linee guida stabilite da Stato e Regione.

Nella serata di oggi, venerdì 22 maggio, è attesa anche una nuova ordinanza della Regione Piemonte che stabilisce un limite agli orari di apertura alle ore 1 di notte. Inoltre, da quanto emerso dalla conferenza stampa di questa mattina, è stato disposto l’obbligo di indossare le mascherine anche nei centri commerciali e nelle aree di pertinenza, anche se all’aperto.



E’ online sul sito del Comune di Tortona la modulistica, rivolta ai pubblici esercizi di somministrazione, per richiedere gratuitamente l’occupazione di suolo pubblico per i dehors, sia per l’estensione di aree già utilizzate, sia per richiedere nuovi spazi.