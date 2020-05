Ricerca per:

La consegna è avvenuta all’esterno della sede della Logistica Gavio alla periferia di Tortona sulla ex statale 211 alla presenza del Sindaco di Tortona Federico Chiodi e del vescovo della Diocesi Vittorio Viola oltre che dei vari rappresentati delle CRi e della Miserivordia di Tortona.

Bel gesto di generosità del Gruppo che oggi, venerdì 8 maggio, ha donato 6 ambulanze ad altrettanti presidi della Croce Rossa sparsi sul territorio della provincia di Alessandria, fra cui ovviamente a quella di Tortona , in aggiunta una settima ambulanza anche alla Misericordia di Tortona.