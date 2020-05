Ricerca per:

Situazione ricoveri : i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 18, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 3 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 15 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 14 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 124. Sono 225 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 60.

“I mercati cittadini di questa settimana si sono svolti in modo puntuale e rispettoso delle regole di sicurezza adottate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Una ripartenza eccellente sotto ogni profilo; mi sento di ringraziare tutta la cittadinanza, che continua a seguire le indicazioni con disciplina e consapevolezza” conclude il sindaco Lucchini.

I mercati sono collocati in un perimetro transennato, con una sola entrata e un’unica uscita sorvegliata da personale addetto.

Continua positivamente la ripresa dei mercati cittadini in Piazza Maggiorino Ferraris, in Piazza Orto San Pietro e sul Sagrato della Chiesa dell’Addolorata, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari. La collaborazione tra uffici comunali, ambulanti, Polizia Locale e Protezione civile, e l’attenzione alle regole da parte dei clienti, hanno garantito uno svolgimento ordinato e pienamente rispettoso delle indicazioni date.

Riapertura in sicurezza dei mercati cittadini

Continua senza sosta la raccolta fondi, creata dal gruppo ‘L’Unione fa la forza’ per iniziativa di Irene Valente ed Elisa Oldrà, finalizzata all’acquisto di attrezzature e dispositivi all’Ospedale ‘Mons. Galliano’.

Nei prossimi giorni, grazie alla raccolta fondi realizzata da ‘L’Unione fa la forza’, si sta ultimando l’acquisto per un ventilatore polmonare destinato alla terapia intensiva e un elettrocardiografo diagnostico.

Ad Acqui terme in arrivo un ventilatore polmonare e un elettrocardiografo all’Ospedale ‘Mons. Galliano’