“La riapertura di tutte le fontane di Alessandria – esordisce Paolo Arrobbio, Presidente del Gruppo AMAG – ha un forte significato simbolico, ed è un importante biglietto da visita per dare il benvenuto a chi arriva in città, oltre che agli alessandrini che in questi giorni tornano gradualmente ad una vita normale. L’acqua che scorre e zampilla è un simbolo di vita, e di futuro: non appena ricevuto il via libera dal sindaco Cuttica, abbiamo avviato il ripristino delle fontane nelle piazze e nei giardini, e sarà nostro compito anche tenerle pulite e in ordine: su questo fronte naturalmente chiediamo la piena collaborazione di tutti gli alessandrini”.

Alessandria sta riaprendo in questi giorni le 13 fontane che abbelliscono gli angoli più belli e suggestivi della città: dalle due classiche fontane circolari di Piazza Matteotti, nei pressi dell’Arco di via Dante, a quelle dei giardini della Stazione FS, alla fontana-monumento ai Marinai d’Italia, nei giardinetti di fronte alla ex Caserma Valfrè, a tutte le altre.

E’ proprio il sindaco di Alessandria, prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco, a rimarcare il legame strettissimo che esiste tra gli alessandrini e le loro fontane, e a ribadire l’importanza della riapertura di questi giorni: “Alessandria ha fontane bellissime, all’interno di altrettanto splendide piazze e giardini, e vederle di nuovo zampillanti d’acqua proprio in questi giorni rappresenta un segnale davvero importante, e beneaugurante per tutta la nostra comunità: è proprio di una ripartenza/rinascita che la città e le persone hanno bisogno in queste settimane. Dobbiamo guardare ai mesi e anni che ci aspettano come ad una grande opportunità, e rimboccarci le maniche per fare in modo, tutti insieme, che l’emergenza Covid 19 diventi presto un lontano ricordo. Naturalmente questo non significa venir meno alle regole di sicurezza e prudenza che sono indispensabili oggi, e lo saranno domani. Ma è possibile godere della bellezza dei giardini e delle loro fontane anche evitando assembramenti e soste sulle panchine: la gran parte degli alessandrini ha compreso perfettamente che la rapidità con cui supereremo questa fase è direttamente proporzionale all’impegno e al comportamento di ognuno di noi. Ringrazio di cuore il Gruppo AMAG, i cui addetti da mesi sono in prima linea per garantirci strade pulite e sanificate, e che ora ci consegnano anche splendide fontane zampillanti d’acqua, vero simbolo di purezza, e di rinascita”.

Tocca ad Alfonso Conte, Amministratore Unico di AMAG Reti Idriche, ricordare anche in quest’occasione quanto l’acqua sia essenziale per la vita di una comunità, e qual è la dinamica di gestione delle fontane alessandrine: “Garantiremo con impegno – sottolinea – il pieno funzionamento delle fontane alessandrine, occupandoci di accensione, pulizia, manutenzione. L’acqua rappresenta l’essenza stessa della vita, ed è diritto fondamentale di tutti, ma anche risorsa scarsa, che va gestita, e utilizzata, con sempre maggior attenzione. Anche in questo caso, l’acqua delle fontane non va sprecata, ma attraverso un circuito interno

viene pulita e rimessa in circolo, in un flusso costante e controllato. Viene anche effettuato un trattamento antialghe a base di cloro che garantisce anche l’igienizzazione. Ovviamente è fondamentale la collaborazione degli alessandrini: le fontane sono un bene pubblico, appartengono a tutta la comunità, e ognuno di noi deve poterne beneficiare, ma anche rispettarle”.