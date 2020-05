Ricerca per:

La partenza dell’ itinerario è posta in prossimità della casa del custode della diga e segue la stradina che costeggia il Lago Inferiore della Lavagnina per poi raggiungere il Lago Superiore. Qui il sentiero si restringe, e, lasciata sulla sinistra la cascina Iselle, si arriva ad un’area attrezzata dove si può fare una sosta.

Lo potremmo definire il sentiero dell’acqua che corre prima lungo i laghi della Lavagnina, poi segue le acque smeraldine del Gorzente, fino a giungere la Chiesetta in località Valico degli Eremiti.