Domenica 31 maggio è la data di apertura ufficiale della rassegna Castelli Aperti che nel 2020 festeggia il suo 25mo compleanno.

Il progetto, che prevede l’apertura da aprile a ottobre di una cinquantina tra dimore storiche, musei, palazzi, giardini e torri, ha saputo negli anni affermarsi sia a livello regionale che nazionale e si conferma come il punto di riferimento per i turisti e per gli appassionati dell’affascinante patrimonio culturale e architettonico piemontese.

Quest’anno la rassegna inizia con oltre un mese di ritardo. Nonostante il periodo difficile, le strutture del circuito si stanno organizzando per garantire un sistema di visite che rispetti le linee guida nazionali per la prevenzione e il contenimento. Si riparte con responsabilità e coraggio e a piccoli passi.



L’edizione 2020 si presenta con un sito internet completamente rinnovato con un’interfaccia grafica molto più intuitiva e dei contenuti aggiornati. Da quest’anno ci sarà inoltre la possibilità per gli utenti, di prenotare e acquistare la visita di alcune dimore storiche direttamente on line.



La rassegna si arricchisce di nuovi aderenti: in provincia di Torino partecipa al circuito per la prima volta il castello di Foglizzo, splendida dimora storica del canavese, mentre in provincia di Alessandra si potrà visitare l’antico borgo di Rosignano Monferrato e i suoi infernot. In provincia di Asti entra a fare parte della rassegna il paese di Moncalvo con il suo maniero e i camminamenti.



Castelli Aperti avrà una cadenza settimanale di domenica in domenica fino al 1° novembre. Per i visitatori che vorranno soggiornare nelle dimore storiche del circuito, la rassegna seleziona inoltre alcune residenze d’epoca di particolare pregio, per organizzare una vacanza su misura. Si potranno scegliere indimenticabili hotel di charme, raffinate camere dall’atmosfera d’altri tempi, eleganti ville e appartamenti in caratteristici borghi.



La rassegna è sostenuta dalla Regione Piemonte, dall’Associazione delle Fondazioni Bancarie del Piemonte e promossa dall’ Associazione Amici di Castelli Aperti che raccoglie al suo interno dai proprietari delle dimore storiche, passando per enti e comuni fino ad arrivare ai visitatori che sono parte attiva del circuito.

Castelli Aperti gode del patrocinio Unesco e dei patrocini delle province di Alessandria

Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Citta Metropolitana di Torino

Di seguito le aperture previste per domenica 31 maggio e martedì 2 giugno:



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

31 maggio

BORGO DI ROSIGNANO MONFERRATO Le visite guidate gratuite partono dall’Info Point, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. In caso di gruppi è consigliato comunicare in anticipo l’orario di arrivo ed il numero di partecipanti.

VILLA OTTOLENGHI AD AQUI TERME visite guidate con partenza alle ore 14,30, è necessario prenotare telefonando al numero 3356312093. Aperto su prenotazione per gruppi (min. 10 persone). Villa, giardino e cantina con degustazione: 10 €. Tempio di Herta (min. 5 persone, su prenotazione): 10 €. Biglietto cumulativo (min. 5 persone, su prenotazione): 15 €.

2 giugno

CASTELLO DI PIOVERA

Visite libere nel Parco Storico dalle 15.00-18.00. Aperto su prenotazione per visitatori individuali (min. 10 persone) e gruppi (min. 15 persone).

CASTELLO DEI PALEOLOGI – MUSEO CIVICO ED ARCHEOLOGICO AD ACQUI TERME

dalle 16 alle 20. Intero 4 €; ridotto (6-18 anni, over 65) e gruppi (min. 20 persone) 2 €; scuole 1 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte.