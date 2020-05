e persone attualmente positive in Liguria sono 3362 (105 in meno rispetto a ieri), i nuovi contagi sono 16 (in tutto 9603 casi da inizio emergenza). I pazienti curati negli ospedali liguri sono 211 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri). 934 quelli curati a domicilio (116 in meno rispetto a ieri). 2217 i pazienti clinicamente guariti al domicilio (19 in più rispetto a ieri), 4798 quelli guariti definitivamente (114 in più rispetto a ieri). 1443 le persone decedute (7 nell’ultimo giorno). Oggi sono stati effettuati 1790 tamponi (in tutto 100625 da inizio emergenza)

Dati odierni 28 maggio 2020 – DATI ALISA – MINISTERO

TOTALE test effettuati 100.625 (+1790)

Positivi in Liguria 3.362 (-105)

CASI PER PROVINCIA PROVINCIA CASI SAVONA 538 LA SPEZIA 96 IMPERIA 396 GENOVA 2330 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 3362

ospedalizzati di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 211 13 -8 ASL1 38 4 1 ASL2 48 2 -2 Ospedale Policlinico San Martino 22 3 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 35 0 -2 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 33 4 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 9 0 -1 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 22 0 -4

Isolamento domiciliare 934 -116 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2217 +19 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 4798 +114

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 137 ASL 2 260 ASL 3 421 ASL 4 158 ASL 5 129 Liguria 1105

Schede decessi 1443 (+7)