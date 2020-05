Fase 2 Tortona risponde presente e conferma il massimo possibile per favorire la ripresa dell’attività di bar e ristoranti che almeno fino al 31 maggio potranno svolgere solo attività di asporto.

Sarà online da oggi, sul sito www.comune.tortona.al.it, l’apposito modulo rivolto agli esercizi di somministrazione di cibi e bevande (quindi bar, ristoranti, pub, tavole calde, etc) per avviare il servizio da asporto, ad iniziare da dopodomani, lunedì 4 maggio.

Per facilitare il lavoro da parte degli esercenti ed evitare il più possibile code ed assembramenti, è stato deciso di consentire l’attività di take away nella fascia oraria più ampia possibile consentita, cioè dalle 6 del mattino alle 21 di sera.

Il Comune di Tortona ricorda che tutti gli ordini dovranno essere prenotati da remoto e non sarà possibile consumarli in loco o nelle vicinanze dei locali, bensì a casa o in ufficio.

Al momento del ritiro sarà consentito l’ingresso nel locale di un solo cliente per volta, il personale così come i clienti dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Va infine ribadito che nel caso venissero ravvisate violazioni a queste disposizioni il servizio sarà immediatamente sospeso.