Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Howard Phillips Lovecraft, è stato uno scrittore, poeta, critico letterario e saggista statunitense, riconosciuto tra i maggiori scrittori di letteratura horror insieme ad Edgar Allan Poe e considerato da molti uno dei precursori della fantascienza angloamericana. Le sue opere, una contaminazione tra horror, fantascienza soft, dark fantasy e low fantasy, sono state spesso descritte, anche da lui stesso, col termine weird fiction(dove weird sta per “strano”), venendo riconosciute tra le principali origini del moderno genere letterario de new weird.

Il Circolo del Cinema di Tortona, in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, presenta MULTIVAC: chiacchiere, decostruzioni e riflessioni sulla cultura pop a cura di Nicola Santagostino