Un evento per raccogliere fondi per il Comitato “Tortona per l’Ospedale Civile Santi Antonio e Margherita”. E’ questo il nobile obiettivo della eRACE 4 CARE, una competizione online che andrà in scena nei prossimi due giorni che vedrà molti piloti al via e visibile su Eurosport Italia.

L’appuntamento è quindi per sabato 2 e domenica 3 maggio, con la diretta a partire dalle ore 18, dove piloti e simdrivers si sfideranno in quattro appassionanti gare dalla durata di 60 minuti l’una sui circuiti di Spa-Francorchamps, Monza, Nurburgring e Barcellona con l’utilizzo di Assetto Corsa Competizione (il simulatore ufficiale del GT World Challenge).

Un evento organizzato dal tortonese Marco Petrini (nella foto in alto), commentatore televisivo per Eurosport e Sportitalia.

“In un momento dove purtroppo siamo costretti al silenzio dei motori e di conseguenza delle Telecronache – dice Petrini – il Team di Eurosport, capitanato dal Maestro Nicola Villani, con me, Paolo Allievi, Fabio Magnani e GaldaDj Galbiati, ha pensato di commentare una gara virtuale con uno scopo però ben….reale!

il 2 e 3 Maggio ci saranno infatti 4 gare (in 4 circuiti spettacolari) dove si affronteranno Piloti “reali” (se scorrete la lista degli iscritti vedrete anche i nomi su https://esportmaster.net/erace-4-care-in-gara-per-la-sol…/…/ ) e piloti Simracing con un unico obiettivo: RACCOGLIERE FONDI.”

“Infatti prima e durante la gara, andando sul link di GOFUNDME che trovate sempre nel sito di www.esportmaster.net – aggiunge il tortonese -, potrete donare la cifra che più riterrete opportuna. Tutto il raccolto andrà al primo ospedale interamente dedicato al Covid-19: l’Ospedale Civile “Santi Antonio e Margherita” di Tortona. Ringraziamo ovviamente tutti coloro che si sono dati parte attiva (in prima battuta l’ideatore Nicola Villani) come i ragazzi del esportmaster.net che si sono dati un gran da fare ad organizzare anche tutta la parte tecnica. ISCRIVETEVI SUBITO PER PARTECIPARE!!!! E nel caso vorreste solo assistere a questa festa del Motorsport, potrete seguire live la gara commentata da noi di Eurosport sia su Facebook che sul sito di Europort!”

Ne ha dato notizia anche https://motorsport.motorionline.com/ in un apposito articolo al link https://motorsport.motorionline.com/2020/05/01/erace-4-care-la-gara-di-beneficenza-su-eurosport-con-tanti-piloti-al-via/?fbclid=IwAR2LxoqX3YO3AzgtIQnT9akvDTKKmQMfblrdBHVSfM-oFmW7EuknxMw0zaw dove potete leggere anche l’elenco dei piloti al via.