“Entro la fine della prossima settimana dovrebbero poter riaprire i cantieri che erano stati sospesi all’inizio dell’emergenza Covid-19”. Lo dichiara il vice Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi.

“Ovviamente con tutte le precauzioni del caso e i nuovi protocolli sulla sicurezza nei cantieri, si tratta di interventi strategici per il nostro futuro”.



I cantieri sospesi per la pandemia sono quello della passeggiata a mare, quello dei sedimi della ferrovia, quello di Borgo Paradiso (somme urgenze), quello di Capo Berta per la messa in sicurezza dell’Incompiuta, quello del lungofiume via Campodonico e via Mimose e quello del centro storico di Diano Serreta.