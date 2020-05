Si è verificata una perdita sull’acquedotto del Roja in Via A.S.Novaro in Imperia.

La perdita si sta rilevando più grave del previsto e costringe ad una progressiva parzializzazione dell’erogazione, fino, probabilmente, alla sua completa interruzione, per poter eseguire le operazioni di saldatura in sicurezza.

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità.

Il ripristino della funzionalità della linea, allo stato attuale, è atteso per il tardo pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio.