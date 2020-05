Ricerca per:

A tal proposito va segnalato che al Covid Hospital di Tortona 43 persone ricoverate sono davvero poche per un l’ospedale può disporre ben di 130 posti letto e forse sarebbe il caso che la Regione valutasse al più presto un ripristino dell’attività sanitaria a pre-pandemia.

Risulta stabile ormai da tre giorni consecutivi, anche il numero delle persone in quarantena che sono 563 e pure quello delle persone residenti a Tortona ricoverate presso l’ospedale cittadino che sono soltanto cinque su 43.

E’ questo sicuramente uno dei dati più importanti perché fornisce l’esatta dimensione di un fenomeno che si sta via via attenuando.

In base ai dati forniti dalla Regione Piemonte sulla gestione dell’emergenza Covid-19, infatti, oggi, venerdì 22 maggio, risultano a Tortona, soltanto 90 contagiati. Ieri e mercoledì erano 101 e martedì 108.

Forse ci siamo, forse siamo sulla buona strada: anche se il virus continua a circolare, Tortona, che era una delle città più martoriate del Piemonte e una col più alto tasso di decessi, si sta dimostrando molto virtuosa perché il numero degli infetti, per la prima volta da quando sono stati effettuati i conteggi, è sceso sotto la soglia delle cento unità.