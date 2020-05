Nella seduta di ieri pomeriggio, la Giunta Comunale ha deliberato alcune rilevanti proposte sul tema del commercio.

Quest’estate, a causa dell’emergenza che stiamo vivendo, tutti i locali e ristoranti dovranno ridurre in maniera rilevante il numero dei tavoli in ottemperanza delle misure di distanziamento sociale adottate per contrastare la diffusione del coronavirus. Purtroppo queste regole creeranno un grande danno economico a tutte le attività. Per questo l’Amministrazione, e in particolare l’Assessore al commercio Pino Dolcino, ha deciso di adottare una serie di misure a sostegno delle attività che risentirebbero maggiormente delle misure di contrasto al virus:

– I titolari di pubblico esercizio che ne faranno richiesta potranno occupare suolo pubblico nella misura massima del doppio della precedente concessione fino ad un massimo di 60 mq.

– Suddetta concessione non sarà soggetta alla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), in deroga alle previsioni regolamentari, per cui nessuna nuova spesa graverà sui commercianti.

-Il tratto rialzato di Corso Marenco, compreso tra i Portici Vecchi e via Peloso, sarà interdetto alla circolazione e alla sosta dei veicoli. Questo per consentire ai pubblici esercizi della zona di poter ampliare i dehors.

– Sarà consentito ai titolari di attività commerciali del settore non alimentare, agli artigiani e a chi propone opere del proprio ingegno di occupare gli spazi antistanti alla propria attività per esporre le merci. Anche in questo caso la concessione non sarà soggetta al pagamento della TOSAP.

– Ai titolari di licenza di spettacolo viaggiante residenti presso il nostro Comune sarà concessa l’occupazione di spazi per la sosta dei caravans con esonero dal pagamento della TOSAP presso l’area in zona CIPIAN.

Le misure, che saranno valide fino al 31 ottobre 2020, rappresentano un fondamentale sostegno per la ripartenza, in sicurezza, della nostra città.