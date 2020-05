CORONAVIRUS, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE AD ACQUI TERME

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 121. Sono 208 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 44.



Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 38, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 3 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 35 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 15 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.

Decessi: al momento si registrano ad Acqui Terme 61 decessi accertati per Covid-19 dall’inizio dell’emergenza, di cui 14 di persone residenti in città e 47 residenti in altri Comuni. Sono 44 i decessi per cause non ancora definite, per i quali sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti. I dati risultano pertanto incompleti e sicuramente imprecisi.

Ufficio Stampa Comune di Acqui Terme