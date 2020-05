Il punto del sindaco Lucchini



“Sono soddisfatto di apprendere che l’AslAl si sta muovendo rapidamente per riportare l’Ospedale ‘Mons. Galliano’ alla consueta operatività riguardo le attività ordinarie e d’urgenza. Nei giorni scorsi, avevo chiesto di ragionare sui servizi ospedalieri che dovremo garantire, al fine di avere linee guida chiare e spazi opportunamente organizzati. Ritengo che sia necessario muoversi in tempi brevi per la nuova configurazione, salvo ulteriori recrudescenze del contagio: bisognerà riattivare il personale necessario per la sala operatoria e individuare strutture, ad esempio alberghi, per accogliere i pazienti Covid-19 a fine degenza. L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova anche il traffico ferroviario: attualmente abbiamo un forte ridimensionamento di due linee (Acqui-Genova e Acqui-Asti) importanti per il nostro territorio. Voglio fare un appello a Trenitalia e alle autorità competenti affinché si possa ripristinare al più presto una migliore efficienza di queste linee”. Questo è quanto dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.



Riapertura in via sperimentale dei mercati



Il Comune di Acqui Terme in via sperimentale da martedì 5 maggio riaprirà i mercati settimanali in Piazza Maggiorino Ferraris, in Piazza Orto San Pietro e sul Sagrato della Chiesa dell’Addolorata, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari.



I mercati si svolgeranno in un perimetro transennato, con una sola entrata e un’unica uscita sorvegliate da personale incaricato. Ogni banco potrà occuparsi di un solo cliente alla volta; l’ addetto alla vendita, munito di guanti e mascherina, dovrà servire direttamente il cliente , il quale, a sua volta protetto da mascherina, non potrà toccare la merce e dovrà rispettare la distanza di un metro dal banco di vendita; saranno vietati assembramenti.



Si ricorda che nelle aree interessate sarà vietata la sosta, con rimozione forzata dalle ore 06.00 alle ore 15.00.





Nasce il canale YouTube della Protezione Civile



La Protezione Civile di Acqui Terme ha attivato oggi un canale YouTube espressamente dedicato all’emergenza Covid, con consigli utili sulle misure precauzionali per la tutela della salute e informazioni dettagliate sui provvedimenti adottati a favore della ripresa. Ad aprire il canale sarà un video del sindaco Lorenzo Lucchini, che racconterà brevemente l’enorme lavoro svolto fino ad oggi e la macchina organizzativa messa in campo per affrontare l’ emergenza . Ogni giorno verrà pubblicato un breve video nel quale si alterneranno assessori, dirigenti comunali e volontari, che offriranno punti di vista, informazioni ed esperienze legati a questa crisi. Inoltre, sul canale i cittadini troveranno semplici filmati divulgativi, che erogheranno in pillole consigli e informazioni utili. Sarà un modo per conoscere il funzionamento e le attività della Protezione Civile, i volti e le emozioni di chi lavora ogni giorno “dietro le quinte”e per apprezzare i numerosi servizi resi alla nostra comunità.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 123. Sono 217 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 45.



Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 34, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 4 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 30 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 15 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.

Decessi: al momento si registrano ad Acqui Terme 61 decessi accertati per Covid-19 dall’inizio dell’emergenza, di cui 14 di persone residenti in città e 47 residenti in altri Comuni. Sono 46 i decessi per cause non ancora definite, per i quali sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti. I dati risultano pertanto incompleti e sicuramente imprecisi.