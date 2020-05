“Brucia CasaPoud” questa scritta è apparsa ieri alla Periferia di Tortona suscitando le ire degli attivisti del partito che a Tortona. lo ricordiamo per chi non lo sapesse, molti di loro sono sempre in prima linea a raccogliere fondi, cibo o altro da dare ai bisognosi della città.

“Immaginate a parti invertite – dicono alla sede del partito – se qualcuno avesse fatto scritte contro la Sinistra o contro gli ebrei che caos mediatico sarebbe scoppiato: prime pagine sul TG1, prime pagine su studio aperto. Invece hanno minacciato di morte noi, italiani che ogni settimana sacrifichioamo il proprio tempo per portare da mangiare a centinaia di italiani; in questo caso nessun articolo nazionale, nessun caso mediatico, nessuna indagine strappalacrime. Io dico: venite davvero a “bruciarci”, ma fatelo alla luce del sole, come noi, alla luce del sole, facciamo politica e volontariato 365 giorni all’anno. Invece siete solo vili e infami che vi nascondete nelle montagne.”

Solidarietà a CasaPound da parte di Fratelli D’Italia: “Piena solidarietà ai ragazzi di CasaPound Tortona, per l’ignobile e vigliacco gesto subito – scrive il segretario di FDI Mario Galvani dalla sua pagina Facebook – confrontarsi e discutere dovrebbe essere sempre l’unico modo per proporre le proprie idee ed ascoltare anche quelle di chi non la pensa come noi. Sperare di bruciare delle persone, é invece solo indice di odio, vigliaccheria e soprattutto di ignoranza. E questi gesti vanno severamente puniti e condannati, sempre.”