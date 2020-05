La fase 2 e’ iniziata sia per i bar che per i ristoranti del territorio e con loro c’e’ anche l’associazione “Incontri DiVini” che si rimette in marcia proponendo una nuova degustazione in programma per domenica 7 giugno alle ore 17 presso il Malaspina Bistrot di Volpedo.

La degustazione vedrà come protagonista 4 tipi di dessert diversi, preparati con ingredienti a km0 e frutta di stagione. In abbinamento a questi dolci ci saranno anche tre vini molto particolari.

L’evento e’ adatto anche ai bambini, infatti gli organizzatori hanno previsto degli abbinamenti con bevande analcoliche studiate appositamente per chi avesse particolari esigenze.

Il tutto si svolgerà’ nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal decreto ministeriale, gli ambienti del locale sono stati sanificati per permettere a tutti di godersi la degustazione in serenità’.

L’appuntamento e’ per domenica 7 giugno alle ore 17 a Volpedo. Per partecipare la prenotazione e’ obbligatoria. Per prenotare contattate gli organizzatori alla pagina Facebook “Incontri DiVini” oppure scrivete un messaggio whatsapp al numero 379 185 1796 “