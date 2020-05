Nel corso del pomeriggio di lunedì 25 maggio, durante i quotidiani controlli di Polizia Stradale volti al contenimento della diffusione del COVID-19 e finalizzati all’ottemperanza del divieto di spostamento senza giustificato motivo fra regioni, nei pressi della tangenziale per Acqui Terme, è stato fermato un autocarro che presentava la parte posteriore parzialmente oscurata.

Il veicolo è risultato condotto da un cittadino di origine pakistana, impegnato nella diffusione di materiale pubblicitario. All’interno dell’abitacolo sono stati ritrovati ed identificati altri cinque occupanti, 3 pakistani e 2 afgani, che al termine degli accertamenti condotti, sono risultati tutti privi dei requisiti necessari per la presenza sul territorio nazionale. Per questa ragione tutti gli uomini sono stati denunciati in stato di libertà. Attualmente sono ancora in corso le indagini al fine di accertare eventuali illeciti.

Infine, in piazza della Libertà, è stata rilevata la presenza di un soggetto intento all’attività di accattonaggio molesto che veniva sanzionato e allontanato.

.