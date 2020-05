Dalle ore 12.00 del 29 aprile 2020 e fino alle 23.59 del 10 giugno 2020 è possibile presentare la domanda per la richiesta del voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021.

Informazioni alla pagina

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2020-2021

Le modalità non sono cambiate rispetto allo scorso anno e neppure i requisiti di accesso. E’ stato posto il limite di età fino a 21 anni compiuti.

Sono richiesti come dati obbligatori indirizzo e-mail e numero di cellulare in quanto ogni comunicazione avverrà tramite questi canali.

Per presentare la domanda è richiesto lo SPID o le credenziali, già ottenute, di Sistema Piemonte, se ancora valide; queste credenziali non vengono più rilasciate e, in caso di smarrimento, non verranno sostituite. E’, inoltre, necessario avere richiesto l’ISEE 2020.

Le procedure di presentazione delle domanda sono on line.

E’ possibile per gli utenti richiedere l’ISEE 2020 precompilato on line sul sito INPS, quindi senza rivolgersi a soggetti specializzati, all’indirizzo:

https://servizi2.inps.it/servizi/IseePrecompilato/home.aspx

Per informazioni su SPID

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Si ricorda che le credenziali SPID acquisite lo scorso anno rimangono valide.

La domanda dovrà essere presentata a questo link

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/istruzione/servizi/609-assegni-di-studio



Dove rivolgersi

Il Comune di Tortona offre supporto a distanza per la compilazione delle domande on line ed, eventualmente, per richiedere lo SPID (identità digitale),

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0131.821.302

In ragione della perdurante situazione di emergenza sanitaria non è possibile accedere direttamente agli uffici per ottenere il supporto in presenza.