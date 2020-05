La Protezione Civile ha sempre posto grande attenzione al coinvolgimento dei ragazzi nell’attività di prevenzione dei rischi, avvicinandosi ai più giovani grazie alle numerose attività nell’ambito scolastico. Questa istituzione è costantemente alla ricerca di nuovi strumenti per stimolare in loro la passione per le attività di servizio e soccorso alla popolazione e condividere informazioni utili. Per questo motivo stamattina la Protezione Civile acquese ha lanciato un nuovo canale ufficiale su TikTok, con il nome @protezionecivileacquiter.

TikTok, disponibile per iOS e Android, è la piattaforma più utilizzata tra i giovani per la creazione e la visione di brevi video, disponibile in 150 paesi e 75 lingue.

All’apertura del canale, sarà immediatamente fruibile un breve video divertente sul lavoro che ha preceduto la distribuzione di mascherine alla cittadinanza.