La generosità è stato senza dubbio il filo conduttore di questi mesi di emergenza: sono stati tantissimi coloro che in modo spontaneo hanno scelto di sostenere l’Azienda Ospedaliera e i suoi operatori durante questa fase che ha visto una profonda riorganizzazione delle attività e dell’assistenza.

In particolare l’Azienda Ospedaliera ha ricevuto donazioni preziose e beni che hanno permesso di acquisire dispositivi di protezione per il personale sanitario e strumenti fondamentali per i pazienti affetti da Covid: “La vicinanza, l’attenzione e la generosità di tante persone in momenti così difficili per il nostro sistema sanitario ci rende ancora più fieri di quanto stiamo facendo per i nostri pazienti e per dare una risposta all’emergenza che ha colpito questo territorio – dichiara il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Giacomo Centini. Vorrei porgere un ringraziamento particolare ad alcune realtà che sul nostro territorio si sono prodigate con campagne specifiche, spendendosi e sopportandoci in modo molto concreto: la Fondazione Solidal, la Fondazione Uspidalet, la Fondazione Rosa Pristina. Penso poi alle numerose aziende tra cui la Metlac e la Paglieri, oltre a numerosi donatori privati che hanno chiesto di mantenere il riserbo, ma che ci hanno aiutato sia dall’Italia che dall’estero. Le iniziative di solidarietà sono state tantissime, penso alle numerose testimonianze di vicinanza delle pizzerie e delle attività che hanno supportato i nostri professionisti in ogni modo: dai tassisti alle lenti a contatto, dalla distribuzione delle uova di Pasqua della Ferrero alle colombe del periodo pasquale (ndr: tutte citate in allegato per non far torti a nessuno!).

Grazie poi alle azioni di aggregazione collettive che hanno visto alcuni singoli farsi promotori di iniziative specifiche: penso ai Lions Club e all’Inner Wheel, alla raccolta fondi promossa dalla Scuderia Ferrari, alla Parrocchia Natività di Maria Spinetta Marengo, ma anche al concerto #insiemesipuòfare, una serata evento che ha avuto un ottimo successo con tantissime persone collegate in diretta e altrettante visualizzazioni sul canale di DoubleNews su YouTube.

A tutti i nostri donatori, anche a coloro che per motivi di privacy abbiamo lasciato anonimi, indistintamente dalle cifre che non sono state volutamente riportate, un ringraziamento sincero: abbiamo apprezzato ogni vostro gesto, grazie”

Donatori di beni, beni alimentari e altri generi di conforto

AL.CA, AMAG, ANGI Bar, ARDES COSMETICI, ARPA PIEMONTE, Arte pane Panificio pasticceria, Associazione Per Nia Onlus, AVIS Valenza, AVOI ODV, Azimut, BAYLA FITOCOSMETICI, Bruno Farmaceutici, Caffè DO srl, Club Kebab, Coffee set SRL, Comando Carabinieri Novi Ligure, Comune di Loano, CONVATEC, Dallerba Annalisa, Dolci Eliana Amato, Dr.ssa Sangiorgi Valentina, Eleonora Poggio e Andrea Raselli, Erbagil, EUROBIOS, Eurottica 3, Family Room Ronald MC Donalds, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Solidal, Fondazione Uspidalet onlus, Gelateria Felice di Molina, Giraudi, GIUSO (Cioccolateria Pasticceria Zuccarelli), Glass Drive, Gruppo Scout Alessandria 2, GUALA CLOSURES GROUP, Impresa 3 Colli, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, Leo Club Alessandria, Leo Club Novi, LIONS ALESSANDRIA, Masterbakery, MECAL, MEDELA, METLAC, NOVACOOP Alessandria, NUTKAO, OFTAL, Ottica Ottobelli, Panetteria Pasticceria IL FORNO, Panetteria Sandroni, Panificio Mattella, Panificio Perosino Roberto, Pasquarelli Pasticceria, Pasticceria ROLANDO, Pizzeria ROXI, Pizzeria SCUDERI, Pro Loco Casalcermelli, Protezione Civile di Acqui Terme, Raselli Franco Spa, Ristorante Osteria “Della luna in brodo”, ROTARY ALESSANDRIA, Rovida Signorelli, Salumeria AL MERCATINO, SINDACATO FIALS, SOLVAY, SOP, TORREFAZIONE MIKE, Venturino Stefano FUN Trading snc, Vero Caffè Italia, WAMA, WIND-TRE, YUPRO ITALIA S.P.A.