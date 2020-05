Il Comune di Imperia ha prorogato sino all’8 giugno 2020 i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la concessione del bar all’interno del mercato coperto di Porto Maurizio. Per partecipare alla gara gli operatori economici dovranno far pervenire la richiesta, compilando il modello fac-simile (scarica qui), al protocollo del Comune di Imperia in forma cartacea o mediante pec : protocollo@pec.comune.imperia.it.

Il bando prevede la concessione del bar fino al 31 dicembre 2020, prorogabile fino al 31 dicembre 2021. Al fine di incentivare l’assegnazione, il concessionario non dovrà corrispondere alcun canone mensile per l’occupazione del suolo pubblico.

L’orario di apertura del locale dovrà essere dalle ore 07,00 alle ore 24,00, dal lunedì al sabato. Il concessionario avrà l’obbligo del mantenimento in servizio e sorveglianza dell’ascensore interno al Mercato Coperto di Porto Maurizio e del suo corretto utilizzo durante il periodo di apertura del bar.

“Con questo bando completiamo un percorso avviato un anno e mezzo fa con la nuova planimetria e di recente con i nuovi arredi. Visto il momento che stiamo attraversando, abbiamo ritenuto che fosse giusto prorogare i termini di un altro mese, sino all’8 giugno, di modo da poter dare agli interessati il tempo e il modo di fare le proprie valutazioni”, commenta l’assessore al Commercio, Gianmarco Oneglio.