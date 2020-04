Solo due ricoverati in meno di ieri e dell’altro ieri ma era de tempo che i numeri dei tortonesi malati di Coronavirus in ospedale non scendevano a 31 unità.

A dare la notizia il sindaco Federico Chiodi che ha fatto anche il punto sulle spese effettuate per l’ospedale relativi ai fondi raccolti per il Comitato.

La situazione dell’Ospedale ad oggi, domenica 19 aprile è la seguente: 106 persone ricoverate, 31 risultano residenti a Tortona. In base ai dati forniti tramite la piattaforma della Regione Piemonte che monitora tutti i pazienti trattati per Covid-19, risultano, oggi a Tortona, 217 contagiati e 592 persone in quarantena.



“Dalla sua costituzione – ha detto il Sindaco – il Comitato “Tortona per Ospedale Civile Santi Antonio e Margherita” ha raccolto quasi un 1 milione 200 mila euro in donazioni. Queste risorse sono impiegate per l’acquisto di materiali e dispositivi a favore dell’Ospedale, un impresa non facilissima in questo periodo in cui si registrano oggettive difficoltà a reperire attrezzature e dispositivi di protezione individuale, in tutto il mondo. Ad oggi sono stati spesi 521.813 euro per l’acquisto di: un ecografo portatile, un radiografo digitale (attrezzature necessarie alla diagnosi e la cura delle polmoniti causate da Coronavirus); un depuratore per emodialisi (necessario ai pazienti dializzati affetti da Covid-19); il macchinario necessario per eseguire i tamponi presso il laboratorio di microbiologia che dovrebbe essere attiva dalla fine di aprile con i reagenti acquistati direttamente da ASL AL;”.

“inoltre ha aggiunto Federico Chiodi – cinque letti attrezzati per la cura dei pazienti in terapia intensiva. Mascherine: 600 chirurgiche, oltre 10.000 modello FFP2 e 1.000 FFP3. Occhiali protettivi: 10 a mascherina (riutilizzabili) e 50 visiere (riutilizzabili). Tute: circa 1.000. Guanti sterili: 60 scatole. Calzari: 3.700.”