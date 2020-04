Quando il Responsabile dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte era giunto a Tortona con l’elicottero perchè 24 suore della congregazione orionina a fianco del Santuario della Madonna della Guardia erano malate e quasi certamente di Coronavirus si è capito subito che la situazione sarebbe stata difficile ed infatti nelle ultime 48 ore si sono verificati altri due decessi che porta il totale a 9 suore più un sacerdote.

Venerdì 17 aprile 2020 è deceduta presso l’Ospedale Niguarda di Milano dove era stata ricoverata, Suor Maria Assunta (Maria Assunta Orrù). Nata a Selargius il 10 agosto 1940. Aveva 79 anni di età e 57 di Professione Religiosa.

Oggi, domenica 19 aprile 2020 è deceduta presso l’Ospedale di Tortona è invece deceduta Suor Maria Teresa (Teresa Costantino). Nata a Reggio Calabriail 29 gennaio 1936, aveva 84 anni di età e 59 di Professione Religiosa.

Sul sito http://www.donorione.org/ da cui sono state tratte le foto e le notizie (la riproduzione è riservata ma noi siamo autorizzati dalla Cogregazione) è appara la seguente preghiera:

“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”. (Don Orione)

RIPOSA IN PACE!